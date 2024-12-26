سيدة تقوم بتعذيب «نجل زوجها» حتّى الموت في مصر وأمّ تقتل طفليها بألمانيا

شهدت محافظة السويس في مصر جريمة قتل بشعة، حيث أقدمت سيدة على تعذيب نجل زوجها حتى الموت، ودفنته.

وكشف مصدر لموقع “القاهرة 24” عن “ورود بلاغ يفيد بوجود صغير تظهر علیه آثار تعذيب واضحة”.

وأوضح المصدر أن “المسؤولين تعاملوا مع البلاغ، إذ تبين أن وراء تعذيب الصغير زوجة أبيه، وبالعرض على الجهات المعنية جرى تسليم الصغير إلى شقيقة أبيه، لكنها أعادته مرة أخرى إلى زوجة أبيه”.

وأضاف المصدر أن “الصغير توفي الأسبوع الماضي وتمت إجراءات الدفن بشكل طبيعي وأقيمت مراسم العزاء، قبل أن يتم الكشف عن وجود شبهة جنائية وراء الوفاة”.

وأشار المصدر إلى أن “شقيقة الطفل الصغرى أبلغت شقيقة والدها “عمتها” بتعذيب زوجة أبيها الطفل بشكل قاس، مما تسبب في وفاته، وحاولت إقناعها بأن سبب الوفاة هو سقوطه من أعلى السلالم في المنزل”.

وأكد المصدر أن “الأجهزة المعنية بدأت في تتبع الواقعة، وجرى إبلاغ جهات التحقيق التي أمرت بإعادة استخراج جثة الصغير وعرضها على الطب الشرعي، الذي أكد وفاته نتيجة التعذيب”.

وأشار المصدر إلى “أنه جرى إلقاء القبض على المتهمة، زوجة الأب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

ألمانيا.. أم تقتل طفليها وتحاول الانتحار

عثرت الشرطة الألمانية، “على جثتي طفلين ووالدتهما المصابة (39 عاما) في منزل بمدينة روزنهايم جنوبي البلاد يوم عيد الميلاد”.

وأفاد بيان، “أن أحد المعارف اتصل بخدمات الطوارئ، بعد أن زار المنزل للاطمئنان على الأسرة ليكتشف الأمر”.

ووفقا للبيان، يرجح المحققون أن “المرأة قتلت الطفلين (6 و 7 سنوات)، الثلاثاء أو خلال الليل، قبل أن تحاول الانتحار”.

وقالت الشرطة إن “خلفية الجريمة لا تزال غير واضحة، بينما تستمر التحقيقات التي يشارك فيها المدعي العام والطب الشرعي وفريق تحقيق جنائي، جارية”.