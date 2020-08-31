سيدة روسية تبتلع أفعى عملاقة أثناء نومها

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين، لحظة إخراج ثعبان يصل طوله لأربعة أقدام، من فم سيدة روسية.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن الصحيفة البريطانية، فقد دخل الثعبان إلى فم السيدة أثناء نومها في حديقة منزلها الواقع بقرية ليفاشي في داغستان.

ونقلت السيدة التي لم يكشف عن اسمها إلى المستشفى بعدما شعرت بآلام في بطنها، حيث خضعت للتخدير قبل إخراج الثعبان العملاق.

واستخدم في العملية أنبوب لسحب الثعبان الذي لم تبيّن التقارير المحلية إن ظلّ على قيد الحياة، أو المدة التي قضاها داخل جسد “السيدة النائمة”.

ولم تعلّق وزارة الصحة بداغستان على الحادثة، إلا أن تقارير أشارت إلى انتشار ظاهرة دخول أفاعي لأفواه السكان المحليين أثناء نومهم خارج منازلهم في هذه الجمهورية الروسية خلال فصل الصيف الحار.

وشكّك عدد ممن شاهدوا الفيديو بصحته، حيث قال بعضهم إن الثعبان ليس إلا دودة طويلة، في حين نفى آخرون إمكانية دخول مثل هذا الحيوان للفم دون أن يشعر الشخص بذلك.