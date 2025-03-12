سيدة سورية تعلن عن «مفاجأة» من القصر الرئاسي!

قدمت سيدة سورية من محافظة السويداء، “قلادة صنعها فنان من منطقة الساحل، إلى الرئيس السوري أحمد الشرع”.

وخلال لقاء الشرع مع وفد من محافظة السويداء لنقاش آخر المستجدات المرتبطة بالمحافظة، “اختتمت السيدة غادة الشعراني مداخلتها بتقديم قلادة تلقتها كهدية ومصنوعة من حجارة منطقة الساحل، التي شهدت خلال الأيام الماضية أحداث عنف قتل خلالها المئات”.

ونقلت الشعراني في منشور على صفحتها في “فيسبوك” ما طلبته من الشرع، قائلة: “سيادة الرئيس في عنقي عقد مصنوع بيد فنان جميل من الساحل السوري، مصنوع من حجارة الساحل، وقد أهداني إياه منذ 5 سنوات، سأقدمه لك ليظل الساحل في عيونك، ولا أريد فقط الساحل، إنما كل سوريا”.

كما أعلنت الشعراني من قصر الشعب، أنها ستكون “أول معارضة لحكومة الشرع، لأن البلاد بلا معارضة هي بلاد تتجه نحو الديكتاتورية، ونحن لا نريد ديكتاتوريات”.

هذا “وقتل ما يقترب من ألف شخص في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحد يواجه السلطات الجديدة”.

مداخلتي أمام سيادة الرئيس الشرع في قصر الشعب: المهندسة غاده الشعراني من حراك السويداء في ساحة الكرامة، ناشطة سياسية… تم النشر بواسطة ‏غاده رسلان الشعراني‏ في الثلاثاء، ١١ مارس ٢٠٢٥