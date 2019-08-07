سيدة ليبية تُسجل أول حالة ولادة طبيعية خلال موسم الحج الحالي

تمكنت سيدة ليبية أمس الثلاثاء من وضع مولودتها بسلام، في خامس أيام ذي الحجة أثناء تواجدها بالأراضي المقدسة لآداء فريضة الحج.

وبحسب البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام فقد سُجلت أول حالة ولادة طبيعية بموسم الحج الجاري، بين 3 سيدات ليبيات يتوقع أن يضعن مواليدهن الجدد في أي لحظة، وأكدت البعثة على أن الحالة الصحية للأم وطفلتها جيدة.

كما أحالت البعثة الطبية 42 حالة للمستشفيات لأسباب صحية مختلفة، وبحسب البعثة فقد خرجت كل الحالات من المستشفيات عدا اثنتين واحدة تعاني من مرض الصفير وستخضع لبعض الكشوفات الطبية أما الأخرى فتعاني من مرض الفشل الكلوي.

هذا وأكدت البعثة على تأجيل إجراء عملية قلب مفتوح لأحد الحجاج الليبيين إلى حين استكمال مناسك الحج، وأكدت أيضاً على عدم إحالة أي حالات جديدة إلى أقسام العناية الفائقة.

يُذكر أن البعثة الطبية افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية وشرعت في إجراء الكشوفات الطبية لحجاج بيت الله الحرام.