سيدفعون الثمن.. سفارات أجنبية تتوعد مسؤولي اشتباكات طرابلس

أثارت الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة سوق الثلاثاء ليلة الجمعة بين مجموعات مسلحة وصفها رئيس المجلس الأعلى للدولة بأنّها غير منضبطة، ردود فعل قوية وإدانات شديدة اللهجة دوليا ومحليا.

وصف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، اشتباكات طرابلس، بالأمر الصادم، قائلا: «ما حدث يوم أمس في سوق الثلاثاء صادم ومخز .. تم إطلاق النار في محيط حديقة حيث يركض الأطفال ويلعبون .. الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس للمسلحين».

وأعربت السفارة المملكة المتحدةعن إدانتها لاشتباكات الليلة الماضية في طرابلس، مؤكدة أنّ المسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار لما فيه الخير للشعب الليبي. وفق قولها.

من جانبه، سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، كتب عبر حسابه بتويتر تعقيبا على الأحداث نفسها، أنّه لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد، متوعدا المسؤولون عن هذه الاشتباكات سيدفعون الثمن من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي.