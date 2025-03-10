«سيسيه» يُعلن برنامجه المقبل لمباراتي تصفيات كأس العالم

أعلن المدير الفني أليو سيسيه مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم، بعد وصوله لمدينة بنغازي وتسلمه لمهامه بشكل رسمي عن تقديم خارطة الطريق لمباراتي الكاميرون وأنغولا القادمتين إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم صباح هذا اليوم.

حيث من المقرر أن يدخل منتخبنا في معسكر داخلي تحضيري في مدينة بنغازي بدءاً من يوم 15 مارس الجاري.

وسيترأس السنغالي سيسيه الدفة الفنية لتحقيق مهمة قيادة المنتخب في مباراتي أنغولا والكاميرون؛ وبإشراف تام من مساعده الليبي أبوبكر الحرك.

وتم التوصل لتفاهمات مع بعض من أفراد الطاقم الفني السابق للمنتخب الوطني، حيث أسندت مهمة اختيارات اللاعبين خلال مباراتي انغولا و الكاميرون للمدرب المساعد أبوبكر الحرك وبدعم من مدرب الحراس مصباح شنقب.

ومن المقرر أن تُقام مباراة المنتخب الليبي أمام أنغولا يوم الخميس الموافق 20 مارس على أرضية ملعب شهداء بنينا وبحضور جماهيري، وفقا لما حدد الكاف أثناء إعلانه الخارطة الزمنية لهذه المباريات.