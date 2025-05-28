سيطرة كاملة على الحرائق.. بلدية الأصابعة تواصل جهود السلامة

أعلنت بلدية الأصابعة، عبر غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية، أنه لم تُسجل اليوم أي حالات حريق، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت البلدية أن بعض الحرائق البسيطة التي وقعت تمكّن المواطنون من التعامل معها بنجاح دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وأكدت بلدية الأصابعة استمرار التمركز الميداني لفريق قسم السلامة الوطنية عبر نقطتين رئيسيتين، هما: النقطة الأولى: مقر قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، النقطة الثانية: نقطة جندوبة.

ويأتي هذا التمركز ضمن خطة الاستعداد والاستجابة السريعة التي تنتهجها البلدية لمتابعة الأوضاع الميدانية وضمان سرعة التدخل عند الحاجة.

واشادت بلدية الأصابعة بوعي المواطنين وتعاونهم، وتدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام بتعليمات السلامة العامة، سائلة الله السلامة والأمان للجميع.