سيطرح بالأسواق العالمية بـ«سعر منافس».. ترقّبوا هاتف «آيفون» الجديد

كشفت شركة “آبل” رسميا عن هاتف iPhone 16e الجديد الذي سيطرح في الأسواق العالمية بسعر منافس”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (146.7/71.5/7.8) ملم، وزنه 167 غ، وحمي هيكله بإطار جانبي مصنوع من الألمنيوم وزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، وشاشته أتت Super Retina XDR OLED، مقاسها 6.1 بوصة، دقة عرضها (2532/1170) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 457 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1200 شمعة/المتر، وحميت هذه الشاشة بزجاج Ceramic Shield glass”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام iOS 18.4، ومعالج Apple A18 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات رباعي النوى من تطوير آبل، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، وكاميرته الأساسية أتت بدقة 48 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وتدعم تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 12 ميغابيكسل، وتدعم تقنيات تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد وتقنية Dolby Vision HDR”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على منفذ لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية، وشريح NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات Bluetooth 5.3، وتقنية Face ID، وزوّد ببطارية Li-Ion يمكن شحن نصف سعتها خلال نصف ساعة عبر تقنية الشحن الساريع، كما يمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 7.5 واط، وسيطرح في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 600 دولار تقريبا”.

وقالت شركة أبل، إن “هاتف آيفون 16 إي سيكون متاحا للطلب المسبق في 59 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند”.