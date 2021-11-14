سيف الإسلام القذافي يُقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية

تقدّم اليوم الأحد، المرشح سيف الإسلام معمر القذافي، للترشح لرئاسة الدولة الليبية.

وبحسب ما أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابت، فقد تقدم سيف القذافي بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملا جميع المصوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

كما استلم المرشح سيف الإسلام القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها.