سيكون منافساً قوياً في الأسواق.. إطلاق هاتف جديد بميزات «الذكاء الاصطناعي»

كشفت شركة “ريل ميRealme”، “عن مواصفات هاتفها الجديد الذي حصل على ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا في أسواق أجهزة أندرويد هذا العام”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Narzo 80 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، سماكة الهيكل 7.6 ملم، ووزنه 179 غ، وشاشة الهاتف أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.72 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 391 بيكسل/الإنش تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7400، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية”.

وبحسب الشركة، “زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Bluetooth 5.4، وميزات لمعالجة الصور والفيدويوهات بالذكاء الاصطناعي، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط”.

“سامسونغ” تطرح تحديث “One UI 7” لهواتفها الرائدة

أعلنت شركة “سامسونغ”، “عن بدء طرح تحديث One UI 7 المبني على نظام التشغيل “أندرويد-15″، ونشرت قائمة بهواتفها التي ستحصل على هذا التحديث”، وذلك بعد أشهر من الانتظار”.

وأشارت “سامسونغ”، “إلى أن التحديث الجديد يأتي بحجم 5.2 غيغابايت، ويحمل لمستخدمي الهواتف والحواسب اللوحية عددا من المزايا الجديدة، مثل شريط Now Bar المطوّر مع تحديثات لشاشة القفل، إضافة إلى ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين قدرات الكتابة ومعالجة النصوص والصور الفيديوهات، كما سيحصل مستخدمو أجهزتها أيضا على أيقونات ورموز تعبيرية جديدة”.

وبحسب الشركة، “ستحصل هواتف سامسونغ الرائدة من العام الماضي على التحديث أولا مثل هواتف: Galaxy S24، و+Galaxy S24، وGalaxy S24 Ultra، وGalaxy Z Fold6، وGalaxy Z Flip6، وGalaxy Z Fold “Special Edition، وسيصل التحديث في أبريل الجاري أيضا إلى هواتف: Galaxy S23، وGalaxy S24 FE، وGalaxy Z Fold5، وGalaxy Z Flip5، وGalaxy Tab S10+، و”Tab S10 Ultra.

هذا “وفي في شهر مايو، سيكون التحديث متاحة لمجموعة من أجهزة سامسونغ مثل: Galaxy S22 وS21، وGalaxy S23 FE، وGalaxy Z Fold4، وGalaxy Z Flip4، وGalaxy Z Fold3، وGalaxy Z Flip3، وGalaxy A34، وA35، وA16، بالإضافة إلى Galaxy Quantum 5 وGalaxy Quantum 4، وللحواسب اللوحية:Galaxy Tab S9، و+S9 Ultra وTab S8،S8+،S8 Ultra”.