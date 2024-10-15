«سيمنس» للطاقة تزود شركة الكهرباء بمعدّات جديدة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن وصول المزيد من المعدات وقطع الغيار إلى محطات توليد الكهرباء عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن الاستعدادات لإجراء العمرات والصيانة للوحدات الغازية والمبرمجة.

وأوضحت الشركة في بيان على الصفحة الرسمية فيسبوك أنه “ضمن الجهود المتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتجديد وحدات التوليد المنتشرة في مختلف المناطق، وحفاظًا على إطالة عمرها وزيادة أدائها الإنتاجي، وصلت الإثنين، حوالي ( 12 ) طردًا موردًا من شركة سيمنس للطاقة، عبر مطار معيتيقة الدولي”.

وأضافت الشركة، “تشمل المعدات، قطع غيار خاصة بمحطة توليد كهرباء الزاهرة، و( 27 ) طردًا يحوي قطع غيار خاصة بمحطة توليد كهرباء السرير الغربي، استعدادًا لإجراء العمرات الجسيمة للوحدات الغازية والمبرمجة لغرض الصيانة”.