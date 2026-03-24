سيناتور أمريكي: تصريحات ترامب عن إيران «أكاذيب»

صرح السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولن، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين “أكاذيب”، مؤكدًا في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” مساء الاثنين، أن ادعاءات ترامب بشأن قرب التوصل لاتفاق مع طهران “غير صحيحة”، وأن الحديث عن تقديم الإيرانيين كل ما يريده الرئيس مجرد تضليل.

وتطرق فان هولن إلى تهديد ترامب باستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة “قد تتعارض مع القانون الدولي”.

من جهته، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، ضرورة التريث في التعامل مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل استهداف مواقع داخل إيران بالتنسيق مع واشنطن.

وقال كوهين في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية: “نقترح التريث في التعامل مع تصريحات ترامب. نواصل استهداف مواقع في إيران، ونتفق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن”.

وأضاف أن “تغيير النظام في إيران سيساهم في ازدهار الاقتصاد والتجارة العالمية. أحيانًا، لا بد من دفع ثمن على المدى القصير لتحقيق مكاسب في المستقبل. يجب ألا يُسمح لهذا النظام بالاستمرار”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الاثنين، أن واشنطن وطهران أجرتا محادثات “جيدة ومثمرة للغاية” خلال اليومين الماضيين، وأمر بتأجيل ضربات عسكرية كانت مقررة ضد محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام، في محاولة لخفض التصعيد، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية والأمريكية على الأراضي الإيرانية منذ 28 فبراير الماضي.

وتسببت هذه الغارات في مقتل المئات من بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري، إضافة إلى أضرار مادية واسعة، فيما ردت إيران بشن هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية واستهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.

وفي السياق، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، من عواقب “قاسية” للعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكداً أن هذا الوضع يهدد الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية وأمن الطاقة والنقل الدولي.

وقال لافروف في كلمة خلال اجتماع مجلس أمناء صندوق ألكسندر غورتشاكوف للدبلوماسية العامة: “هذا الوضع يزعزع استقرار الخليج والشرق الأوسط بأكمله ويؤثر على الاقتصاد العالمي”، مشيرًا إلى أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته في المنطقة عبر استخدام البنية التحتية العسكرية والموارد البشرية للنظام الأوكراني.

وأضاف لافروف أن روسيا مستعدة للعب دور الوساطة بين طهران ودول الغرب، ومناقشة كل القضايا مع إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، معتبرًا أن “مسار التفاوض والتوافق على مصالح متوازنة يصب في مصلحة الشرق الأوسط ككل”.

وأشارت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار الرئيس ترامب بتأجيل الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية قد يكون مجرد مناورة لكسب الوقت، مشيرة إلى أنه سيظهر لاحقًا ما إذا كان هذا التأجيل يعكس اعتراف ترامب بالفشل العسكري أو مجرد تكتيك لإرباك إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات التي أجرتها طهران مع واشنطن “محاولات لكسب الوقت وتقليل أسعار الطاقة مؤقتًا”، في حين قدمت بعض دول الشرق الأوسط مبادرات لتهدئة التوترات في المنطقة.