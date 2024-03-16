سيناتور أمريكي: حكومة نتنياهو تسببت في تجويع مئات آلاف الأطفال بقطاع غزة

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن “هناك غضبا عالميا تجاه حكومة بنيامين نتنياهو التي تسببت في تجويع مئات آلاف الأطفال بقطاع غزة”، مشددا على أنه “لا يمكن الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو”.

وقال السيناتور كريس فان هولين، إن “تجاهل نتنياهو تحذيرات الرئيس جو بايدن يجعل الولايات المتحدة تبدو عاجزة”، مضيفا: “على إدارة الرئيس استخدام أدوات أخرى لترجمة التحذيرات الموجهة إلى إسرائيل بشكل فعال”.

ونقلت شبكة “إن بي سي”، عن مسؤولين أميركيين أن “البيت الأبيض يدرس الرد إذا تحدّت إسرائيل تحذير الرئيس بايدن من اجتياح رفح دون حماية المدنيين”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب على قطاع غزة إلى أكثر من 31553 فلسطينيا واكثر من 73547 جريحا.