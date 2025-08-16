سيناتور أمريكي يطالب بتحقيق عاجل: «فضيحة أخلاقية» تهز شركة ميتا!

كشفت وكالة رويترز عن وثيقة داخلية لشركة ميتا تُظهر اعتماد الشركة إرشادات تسمح لروبوتات الدردشة الذكية التابعة لها بإجراء محادثات “رومانسية أو حسّية” مع الأطفال. وأظهرت الوثيقة أن فرق ميتا القانونية، وفرق السياسات والهندسة، بما في ذلك كبير مسؤولي الأخلاقيات، وافقت على هذه المعايير.

ومن بين الأمثلة المقلقة قول روبوت دردشة لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات: “كل جزء منك تحفة فنية”، وهو ما أثار انتقادات واسعة بسبب الطبيعة الحساسة للمحادثات.

وأشارت الوثيقة إلى أن المعايير تسمح بوصف الأطفال بعبارات تدل على جاذبيتهم مثل “شكلك عمل فني”، لكنها تحظر الحديث الجنسي الصريح مع من هم أقل من 13 عامًا.

ردّت ميتا على هذه الاتهامات مؤكدة صحة الوثيقة لكنها أعلنت حذف أجزاء منها تتعلق بالمغازلة والعلاقات الرومانسية مع الأطفال بعد ظهور الجدل.

بدوره، دعا السيناتور الجمهوري جوش هاولي إلى تحقيق فوري من قبل الكونغرس الأمريكي، واصفًا الأمر بـ”فضيحة أخلاقية”.