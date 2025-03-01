سيوفر للمستخدمين قدرات مميزة.. إطلاق نموذج جديد لـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة OpenAI عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي الذي سيوفر للمستخدمين قدرات مميزة في معالجة البيانات

وأشارت OpenAI إلى أن النموذج GPT-4.5 يعتبر “أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي وأكثرها معرفة”، لكنه لايعتمد على أسلوب “التفكير المتسلسل” كما في نماذج o1 o3 mini.

وتبعا للمطورين فإن النموذج الجديد “يتميز بقدرات أكبر للكتابة ومعالجة النصوص مقارنة بنماذج GPT-4 السابقة، كما تحسنت فيه العمليات الحسابية لأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالنماذج التي سبقته أيض”

كما أوضحت OpenAI أن “النموذج الجديد سجل أداء متفوقا في اختبار SimpleQA الذي طورته خصيصا لاختبار قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي في الإجابة على الأسئلة المعرفية الدقيقة.”

في الوقت الحالي، يتوفر GPT-4.5 فقط لمشتركي ChatGPT Pro مقابل 200 دولار شهريا، سيكون متاحا لمشتركي خدمات ChatGPT Plus وTeam في الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان قد أشار إلى أن الشركة ستطرح أيضا نموذجا آخر للذكاء الاصطناعي هو GPT-5، وسيكون مجانيا لجميع مستخدمي ChatGPT، ولكن مع بعض القيود للحماية من إساءة الاستخدام، وبنفس الوقت فإن مستخدمي الخدمة المدفوعة Plus من ChatGPT سيحصلون على ميزات أكبر، لكن سيتوفر لمستخدمي خدمة Pro العدد الأكبر من الميزات.