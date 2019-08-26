الرئيسية | عربي ودولي

سيول السودان تدفع قطر لإطلاق تدخل إنساني عاجل لمساعدة المتضررين

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 أغسطس 2019 - 13:51
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

السيول والأمطار الموسمية التي شهدها السودان مؤخراً أدت إلى وفاة 62 شخصاً حتى الآن. [إنترنت]
أكد الهلال الأحمر القطري، الأحد، إنه أطلق تدخلاً إنسانياً عاجلاً لمساعدة المتضررين من الأمطار الموسمية والسيول التي اجتاحت المناطق السكنية في 15 ولاية سودانية.

حيث يأتي التدخل الإنساني بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، وسيلحقه إطلاق مرحلة ثانية للتدخل خلال الأيام القليلة القادمة.

كما خصص مبلغاً من صندوق الاستجابة للكوارث التابع له كتمويل مبدئي للتدخل الإنساني، الذي يهدف إلى توفير احتياجات المتضررين من السيول والفيضانات في 4 قرى متضررة في مدينة بحري بولاية الخرطوم.

أخبار ذات صلة
بعد توزيعهم على 6 بلدان أوروبية.. فرنسا تستقبل 150 مهاجر غير شرعي

هذا ولفت الهلال الأحمر القطري إلى أن كوادره الإغاثية بدأت بالفعل في توزيع الناموسيات والبطانيات والفرش الأرضية وأواني المياه والطبخ وغيرها من الاحتياجات على أن تتواصل عمليات التوزيع لفائدة 735 أسرة تضم أكثر من 3600 شخص في عدد من القرى التابعة لمدينة بحري.

يذكر أن السيول والأمطار الموسمية التي شهدها السودان مؤخراً أدت إلى وفاة 62 شخصاً حتى الآن، كما تم تضرر حوالي 194 ألف شخص.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن