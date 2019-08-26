سيول السودان تدفع قطر لإطلاق تدخل إنساني عاجل لمساعدة المتضررين

أكد الهلال الأحمر القطري، الأحد، إنه أطلق تدخلاً إنسانياً عاجلاً لمساعدة المتضررين من الأمطار الموسمية والسيول التي اجتاحت المناطق السكنية في 15 ولاية سودانية.

حيث يأتي التدخل الإنساني بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، وسيلحقه إطلاق مرحلة ثانية للتدخل خلال الأيام القليلة القادمة.

كما خصص مبلغاً من صندوق الاستجابة للكوارث التابع له كتمويل مبدئي للتدخل الإنساني، الذي يهدف إلى توفير احتياجات المتضررين من السيول والفيضانات في 4 قرى متضررة في مدينة بحري بولاية الخرطوم.

هذا ولفت الهلال الأحمر القطري إلى أن كوادره الإغاثية بدأت بالفعل في توزيع الناموسيات والبطانيات والفرش الأرضية وأواني المياه والطبخ وغيرها من الاحتياجات على أن تتواصل عمليات التوزيع لفائدة 735 أسرة تضم أكثر من 3600 شخص في عدد من القرى التابعة لمدينة بحري.

يذكر أن السيول والأمطار الموسمية التي شهدها السودان مؤخراً أدت إلى وفاة 62 شخصاً حتى الآن، كما تم تضرر حوالي 194 ألف شخص.