سيول جديدة تغذّي روافد سد «وادي المجينين»

أعلنت إدارة السدود بوزارة الموارد المائية في حكومة الوحدة الوطنية، تسجيل سيلان في روافد سد وادي المجينين، صباح السبت 2 مايو 2026، وذلك نتيجة هطول أمطار متفرقة على مناطق غرب البلاد، في تطور يتابعه المختصون ميدانيًا بشكل مستمر.

وقال مدير إدارة السدود المهندس سالم الشريف إن فرق المتابعة رصدت تدفق المياه في مجاري الروافد، موضحًا أن كمية المياه المخزنة داخل السد بلغت نحو 3,123,000 متر مكعب، من إجمالي السعة التخزينية التي تصل إلى 58 مليون متر مكعب.

وأضاف أن كمية المياه المنسابة نتيجة الأمطار قُدرت بنحو 473,000 متر مكعب، مشيرًا إلى أن الوضع تحت المراقبة الدقيقة من قبل الفرق الفنية المختصة.

وأكد الشريف أن الفرق الميدانية تواصل أعمال الرصد والمتابعة بشكل متواصل، تنفيذًا للتعليمات الصادرة، من خلال مراقبة مناسيب المياه والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لضمان التدخل السريع في حال حدوث أي ارتفاع مفاجئ أو طارئ في منسوب المياه.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقلبات جوية تشهدها مناطق غرب ليبيا، حيث تتسبب الأمطار الموسمية أحيانًا في زيادة تدفق الأودية والروافد المغذية للسدود، ما يستدعي حالة متابعة فنية دقيقة لتفادي أي مخاطر محتملة على المناطق المحيطة.

وتعد إدارة سد وادي المجينين من أبرز المنشآت المائية في المنطقة، نظرًا لدورها في تنظيم تدفق المياه وحماية المناطق المجاورة من مخاطر السيول، إضافة إلى مساهمتها في إدارة الموارد المائية خلال فترات الأمطار.