سيول جنوب ليبيا تسببت في انهيار 4 منازل وانقطاع الكهرباء

تسببت السيول التي تضرب المنطقة الجنوبية في ليبيا، منذ مساء السبت الماضي، في انهيار أربعة منازل في محلة المشروع التابعة لبلدية أوباري، وإصابة امرأة وابنها جراء سقوط أحد تلك المنازل، بالإضافة إلى إصابة أحد سائقي سيارات جهاز الإسعاف والطوارئ خلال توجّهه إلى مكان الانهيارات.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” تسببت السيول أيضا ًفي انقطاع التيار الكهربائي في مناطق ببلدية أوباري، نتيجة اقتحام المياه لعدد من محطات توزيع الكهرباء.

وحذرت الحكومة جميع المواطنين في البلدية، خصوصا محلة المشروع، من الاقتراب من مجرى الوادي القريب، الذي تجمّعت فيه مياه الأمطار الغزيرة.

كما دعت مديرية أمن أوباري سائقي السيارات إلى عدم السير على الطرق القريبة من الأودية والمناطق المنخفضة في البلدية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار في المنطقة الجنوبية حتى الإثنين، مما يتسبب في جريان المياه في الأودية المحلية وسيول وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.