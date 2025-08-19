سيول عارمة تشل عدن وتحاصر الأحياء.. اليمن يواجه المنخفض الأسوأ منذ سنوات (فيديو)

شهدت مدينة عدن فجر الثلاثاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وعواصف رعدية، أدت إلى تشكل سيول جارفة اجتاحت شوارع وأحياء المدينة، وتسببت في عرقلة حركة السير وغمر العديد من المنازل والمباني.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن المديريات الثماني في عدن تأثرت بالمنخفض الجوي الذي يضرب اليمن منذ ثلاثة أيام، بعد دخوله من البوابة الشرقية بمحافظة حضرموت وتحرك السحب الركامية غرباً وصولاً إلى عدن.

وأدى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، فيما تدخلت قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لمساعدة الأسر العالقة وإخلاء المنازل المتضررة.

وأعلنت المجالس المحلية في عدن والمحافظات المجاورة حالة الطوارئ ورفعت درجة الجاهزية إلى مستوياتها القصوى، داعية المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر، خصوصاً مع استمرار توقعات هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة. كما حذرت السلطات من عبور السيول حفاظاً على سلامة السكان.

وبحسب مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، فإن تأثير المنخفض الجوي سيستمر لليوم الثالث على التوالي، ليغطي المحافظات الجنوبية وصولاً إلى سواحل البحر الأحمر، بما في ذلك لحج وتعز والمخا والحوخة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها ناشطون يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي سيولاً عارمة وهي تجرف السيارات وتغمر الأحياء السكنية، فيما تعرضت منازل مبنية في الأدوار الأرضية أو غير المسقوفة لأضرار جسيمة، كما انتشرت فرق الطوارئ في الأحياء لتكون على أهبة الاستعداد لأي تدخل عاجل.

هذا وتشهد اليمن بين الحين والآخر منخفضات جوية موسمية تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من البلاد، لكن هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه في المدن الكبرى، وعلى رأسها عدن، تجعل السيول تتحول إلى تهديد مباشر للأرواح والممتلكات، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية في بلد يعاني أصلاً من ظروف اقتصادية وصحية صعبة.