سيول عنيفة تجتاح العراق.. السعودية تواجه إنذاراً أحمر

تجتاح سيول غزيرة مناطق واسعة من العراق بعد أمطار كثيفة شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، وتُحذّر الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي من استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الأيام الأربعة المقبلة، بينما تتواصل أعمال الطوارئ في عدد من المحافظات لمواجهة ارتفاع منسوب المياه.

وتعلن الهيئة، الثلاثاء، أنّ طقس الأربعاء سيكون صحوًا إلى غائم جزئيًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتؤكد أنّ الأقسام الشرقية منهما تستقبل أمطارًا تتحسن بعد الظهر، ويدور احتمال تشكّل سيول محلية، وتهبط درجات الحرارة إلى 12 درجة في السليمانية، وترتفع إلى 24 درجة في البصرة.

ويستقر الطقس نسبيًا الخميس مع أجواء صحوة تتخللها غيوم متفرقة في وسط وجنوب البلاد، بينما تشهد مناطق الشمال زخات مطر متقطعة، وترتفع درجات الحرارة قليلًا في المنطقتين الوسطى والشمالية.

ويزداد الغطاء السحابي الجمعة فوق معظم مناطق العراق، وتهطل زخات مطر في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما تبقى الأجواء صحوة في الجنوب، وتنخفض درجات الحرارة قليلًا في الشمال.

وتدخل البلاد السبت حالة جوية أكثر اضطرابًا مع غيوم وأمطار متفرقة تشمل عموم المناطق، وتنخفض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتهيمن أجواء باردة نسبيًا على الشمال.

وتفيد مصادر محلية بأن الأمطار الغزيرة في شمال العراق وشمال شرقه خلال الأيام الأخيرة أدت إلى حدوث سيول واسعة، وغمرت الشوارع، وارتفع منسوب الأنهار، ونتج عنها إغلاق طرق رئيسية أبرزها طريق كركوك–بغداد عند منطقة طوزخورماتو، بينما تتواصل تحذيرات الجهات المختصة مع استمرار تدفق المياه إلى بعض المدن والوديان.

وتشهد مدينة جدة السعودية وضعًا جويًا مشابهًا بعد أمطار غزيرة منذ الاثنين، وتتصاعد التحذيرات مع إصدار المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر يستمر حتى الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، ويشير إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

ويؤكد المركز أنّ الحالة الجوية تترافق مع رياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية، ووتداول السكان مقاطع فيديو توثق غرق الشوارع وارتفاع منسوب المياه إلى مستوى جنوط السيارات في أحياء عدة.