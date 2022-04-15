«سي.آي.أي» تُحذّر من استخدام روسيا لسلاح نووي تكتيكي في الحرب الأوكرانية

اعتبر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي.آي.أي» وليام بيرنز أنّ انتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد تدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة.

وقال بيرنز في كلمة ألقاها في أتلانتا «نظرا إلى إمكان إصابة الرئيس بوتين والقيادة الروسية بيأس محتمل، وإلى الانتكاسات العسكرية التي يواجهونها حتى الآن، لا يمكن لأي منا التعامل باستخفاف مع التهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة».

وتابع بيرنز «نحن قلقون جدا بالتأكيد. أعلم أن الرئيس بايدن يشعر بقلق عميق بشأن تجنب حرب عالمية ثالثة، وتجنب العتبة التي يصبح فيها الصراع النووي ممكنا».

وكان الكرملين أعلن عن وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى بعيد إعلان الحرب على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، بينما الولايات المتحدة لم تر أدلة عملية كثيرة على عمليات نشر فعلية لهذه الأسلحة من شأنها التسبب بالمزيد من القلق، وفق ما أضاف بيرنز خلال حديثه أمام طلاب في جامعة جورجيا.