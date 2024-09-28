سي إن إن: إسرائيل زرعت متفجرات داخل بطاريات أجهزة البيجر في لبنان

نشرت شبكة CNN “سي إن إن” الأمريكية تحقيقا تناول تفجيرات أجهزة “بيجر” واللاسلكي، التي وقعت قبل نحو أسبوعين وأسفرت عن سقوط عدة قتلى ومصابين في لبنان.

ونقلت الشبكة عن مسؤول لبناني أن الخطة الإسرائيلية لاستهداف قيادة “حزب الله” بتفجير أجهزة اتصالهم اللاسلكية في آن واحد، اعتمدت على متفجرات دسّت في أجهزتهم بصورة تجعل اكتشافها صعبا.

وأفاد مسؤول لبناني مطلع على سير التحقيق لشبكة CNN بأنه تم إخفاء المواد المتفجرة داخل بطاريات أجهزة الاتصال اللاسلكي بطرق متطورة ومعقدة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها، لكنه لم يوضح المزيد حول نوع الفحوصات التي خضعت لها الأجهزة قبل دخولها البلاد.

وبحسب الشبكة، قام المسؤولون اللبنانيون بإجراء تفجيرات متعمدة لعدد من الأجهزة التي لم تنفجر، ولاحظوا مدى وشدة الدمار والأذى الذي كان من الممكن أن تسببه لأصحابها.

ومن جانبه قال شون مورهاوس، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني وخبير في تفكيك المتفجرات، “إن الجهاز المتفجر البدائي يحتوي على خمسة مكونات رئيسية هي مصدر طاقة ومُفجّر ومُشعل وشحنة متفجرة، وحاوية تضم الأجزاء السابقة”.

وأشار هومارس إلى أن” تحويل أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان إلى أسلحة متفجرة تطلب وجود مُفجّر وشحنة متفجرة فقط، حيث إن الأجهزة تحتوي بالفعل على المكونات الثلاثة الأخرى”.

وبين أنه “كان لابد من القيام بذلك بطريقة تجعل المتفجرات غير مرئية”، مضيفا أن “إحدى الطرق للقيام بذلك كانت تعديل البطارية نفسها أي زرع مفجر إلكتروني وشحنة متفجرة صغيرة داخل غلافها المعدني، ما سيجعل من المستحيل اكتشافها بالتصوير، على سبيل المثال الأشعة السينية”.

ولم تعلق إسرائيل مباشرة على الهجمات، لكن “سي إن إن” علمت أن التفجيرات كانت نتيجة عملية مشتركة نفذها الموساد والجيش الإسرائيليين.

جدير بالذكر أن لبنان شهد يومي 17و18 سبتمبر، تفجير أجهزة اتصال لاسلكية (ووكي توكي وبيجر)، كان يحملها عناصر في “حزب الله” في مناطق لبنانية مختلفة. وأسفرت التفجيرات عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف من المدنيين.