«سي.إن.إن» تدعو مرشحي الانتخابات الأمريكية لمناظرة ثانية!

أعلنت حملة نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس الانتخابية، السبت، إن هاريس قبلت دعوة من شبكة “سي.إن.إن” للمشاركة في مناظرة يوم 23 أكتوبر، إلا أن الرئيس الأميركي السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب رفض الدعوة.

وذكرت جين أومالي ديلون رئيسة الحملة في بيان “يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى دونالد ترامب في الموافقة على هذه المناظرة. إنها بالشكل وبالنظام نفسهما اللذين كانا في مناظرة سي.إن.إن التي حضرها وقال إنه فاز بها في يونيو، عندما أشاد بمديري المناظرة في سي.إن.إن وبقواعد الشبكة وتقييماتها”.

من جهته، رفض ترامب طرح منافسته هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية “لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت”، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة.

ومنذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي، خاضت هاريس مناظرة وحيدة إلى الآن مع ترامب في العاشر من سبتمبر الحالي.

وأعلن ترامب بعد تلك المناظرة أنه لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع هاريس، في حين أكدت الأخيرة أنه من حق المصوّتين أن يحظوا بمناظرة أخرى.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة “تروث سوشال” آنذاك: “لن تكون هناك مناظرة ثالثة!”، في دلالة إلى مناظرته المتلفزة مع الرئيس، جو بايدن، في يونيو الماضي، ومناظرته، في 10 سبتمبر، مع نائبة الرئيس.

وردت هاريس على تعليق ترامب حينها في لقاء مع أنصارها بتجمع انتخابي في نورث كارولينا، أنها تؤمن أن المصوّتين الأميركيين من حقهم أن يحصلوا على مناظرة أخرى.