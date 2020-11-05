سُلطات فرز الأصوات في أريزونا تنفي قضية أقلام «شاربي»

مسؤولو ولاية أريزونا الأميركية نفو بشكل قاطع المزاعم التي تحدثت عن إبطال آلاف بطاقات الاقتراع لجمهوريين صوتوا للرئيس دونالد ترامب بسبب استخدامهم أقلام من ماركة “شاربي”.

وانتشرت مزاعم بأن مسؤولي مراكز الاقتراع زودوهم بأقلام “شاربي” بشكل متعمد من أجل إبطال أصواتهم وعدم احتسابها، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

ويعتقد هؤلاء أن استخدام هذه الأقلام أدى إلى تسرب الحبر إلى الجهة الثانية من ورقة الاقتراع وبالتالي عدم إمكانية قراءتها من قبل الأجهزة المخصصة للعد والفرز واعتبارها تالفة أو ملطخة بالحبر.

ونقلت قناة “الحرة” عن وزيرة خارجية ولاية أريزونا كاتي هوبز والعديد من المسؤولين في مقاطعة ماريكوبا إنه لا يوجد أي داعي للمخاوف بشأن الأقلام المستخدمة في مراكز الاقتراع.

وأضافت أنه على العكس من ذلك فإن الحبر المستخدم في هذه الأقلام يجف بسرعة ويسهل على الماسحات الضوئية قراءته.

وقالت هوبز إن “العاملين في مراكز الاقتراع لم يقوموا بإعطاء الناخبين أقلاما تبطل أوراقهم”.

وتجمع حشد من أنصار الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، خارج مركز انتخابي في مقاطعة ماريكوبا، مساء أمس الأربعاء، وهم يرددون هتافات بينها “أوقفوا السرقة!” و “احسبوا صوتي”.

ورفعت مجموعة محافظة دعوى قضائية بهذا الشأن، كما اشتكى ما لا يقل عن 575 شخصا إلى المدعي العام في ولاية أريزونا، مما دفعه إلى الطلب من إدارة الانتخابات في ماريكوبا إرسال مزيد من المعلومات من أجل التحقق من هذه المزاعم.

ومع وجود أكثر من 400 ألف بطاقة اقتراع غير محسوبة، لم يتم الإعلان عن الفائز في الولاية، على الرغم من أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.

وأعلنت شبكة “فوكس نيوز” ووكالة “أسوشيتد برس” فوز بايدن، لكن وسائل الإعلام الأميركية الأخرى لم تفعل ذلك لغاية الآن.

ويتقدم بايدن حتى الآن في السباق الرئاسي بـ264 صوتا انتخابيا مقابل 214 لترامب، مع وجود أربع ولايات لم يتم حسم النتائج فيها وهي نورث كارولاينا وجورجيا وبنسلفانيا ونيفادا.

ويحتاج المرشح لـ270 صوتا من أجل الفوز برئاسة الولايات المتحدة.