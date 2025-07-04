شائعات تحوم حول دمى لابوبو.. طاقة شيطانية أم مجرد لعبة؟

حققت دمى “لابوبو” شهرة واسعة عالميًا وأصبحت رمزًا بين المشاهير، لكن ذلك لم يحل دون انتشار شائعات حول وجود “طاقة شيطانية” متصلة بهذه الدمى الغريبة.

تتميز دمى “لابوبو” بشكلها الفريد، إذ تأتي مغطاة بالفرو، ولها عيون واسعة وابتسامة عريضة مع أسنان بارزة، ويتراوح سعرها بين 15 دولارًا للنسخة الصغيرة و960 دولارًا للنسخة الكبيرة. ومع الدعم الكبير من مشاهير مثل كيم كارداشيان الذين شاركوا صورهم مع هذه الدمى على منصات التواصل الاجتماعي، شهدت “لابوبو” طفرة في شعبيتها.

لكن مع الانتشار الواسع، ظهرت على الإنترنت نظريات مؤامرة تزعم أن هذه الدمى مستوحاة من “بازوزو”، الشيطان الأسطوري من بلاد ما بين النهرين، الذي ظهر في فيلم الرعب الشهير طارد الأرواح الشريرة (The Exorcist). المدافعون عن هذه الفكرة يشيرون إلى التشابه بين ابتسامات “لابوبو” وصور “بازوزو” في القطع الأثرية القديمة.

وتزايدت هذه الشائعات على منصات مثل “تيك توك” و”ريديت”، حيث أبلغ بعض المستخدمين عن سماع أصوات غريبة وظهور ظواهر غير مفسرة بعد اقتنائهم لهذه الدمى. كما تداول البعض قصصًا عن جلسات طرد الأرواح الشريرة المرتبطة بـ “لابوبو”.

وفي ردها على هذه الادعاءات، أكدت شركة “بوب مارت” المنتجة لهذه الدمى أن “لابوبو” مستوحاة من مخلوق خيالي في الحضارة الإسكندنافية من كتاب للأطفال، وليس لها علاقة بالأرواح الشريرة أو أي نشاط خارق. ورغم هذه التوضيحات، لا يزال الجدل قائمًا حول العلاقة المحتملة بين “لابوبو” وبين الظواهر الخارقة للطبيعة.

Chilling theory about China's popular Labubus sported by Kim Kardashian and Rihanna: 'They're demonic' https://t.co/9IbJPgHCWO — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 3, 2025