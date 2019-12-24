شابة كويتية تسرق مجوهرات باهظة الثمن

سرقة اخواتم تبلغ قيمتها أكثر من 40 ألف دولار [انترنت]

ضبط رجال المباحث الجنائية في الكويت، مواطنة في العقد الثالث من عمرها بعد اتهامها باحتراف سرقة المجوهرات باهظة الثمن من محال تجارية معروفة في البلاد طيلة الأشهر الماضية.

والمواطنة وهي في الـ 33 من عمرها تعمل في موقع مرموق وتعد من الفئة الثرية، اتخذت من سرقة المجوهرات -وتحديدا خواتم الألماس- مهنة احترفتها للحصول على المال.

وكشف مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ المحلية، أنه ”تم اعتقال المواطنة بعد أيام من رصدها، إذ تم إلقاء القبض عليها بعد قيامها بإحدى عمليات السرقة مباشرة، لتتم إحالتها إلى مكتب التحقيق.

وأضاف المصدر، أن ”المواطنة اعترفت بجريمتها وأنها جمعت أموالا كثيرة من هذه العمليات، إذ كانت تلجأ إلى سرقة الخواتم التي تبلغ قيمتها أكثر من 12 ألف دينار (نحو 40 ألف دولار).

وعن كيفية عملية السرقة، فقد كانت الشابة ترتدي خاتم ألماس مقلدا عند ذهابها إلى المحل لتنفيذ عمليتها، ثم تطلب من البائع عرض الخواتم لديه وتقوم باستبدال خاتمها بأحد خواتم الألماس في أثناء انشغال البائع.

وأوضحت الشابة التي تمت إحالة قضيتها إلى النيابة العامة، أنها ”كانت تنصرف دون أن تشتري أي خاتم ثم تقوم بعد ذلك ببيع هذه الخواتم المسروقة.