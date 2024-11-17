شاب تركي يقتل لاجئاً سوريّاً في مدينة أضنة

في سياق الهجمات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، أقدم شاب تركي على قتل لاجئ سوري في مدينة أضنة.

وقالت وسائل إعلام محلية، “إن القاتل “إيرنجان إيمير” البالغ من العمر21 عامًا، سدد عدة طعنات قاتلة للشاب السوري محمود رحماني البالغ من العمر20 عامًا في ظهره وصدره وساقه، وأرداه قتيلًا”.

وأضافت أن “القاتل كان بصحبة أصدقائه في أحد مقاهي المدينة، بينما كان الضحية يجلس على طاولة أخرى في المقهى ذاته، واحتج القاتل على نظرات الضحية له، فذهب إليه وقال له: “لماذا تحدق بي بهذه الطريقة؟” لتبدأ مشاجرة بين الاثنين داخل المقهى، قبل أن يشهر “إيمير” سكينًا من جيبه ويطعن “رحماني”.

هذا ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين سوري في تركيا منذ العام 2011، وازدادت الهجمات العنصرية بحق السوريين في تركيا مؤخراً، مع الإشارة إلى أن معظم اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، يعانون ظروف معيشية صعبة.

وفي يوليو الفائت، تعرض شاب سوري، “للطعن حتى الموت” في مدينة أنطاليا التركية، بعد أن أوقفه ثلاثة أشخاص، حيث قتلوه ولاذوا بالفرار.