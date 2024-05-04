شاب  جزائري يهدي عروسته «نجمة في السماء» (فيديو)

تصدر شاب جزائري حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أهدى زوجته “نجمة في السماء” خلال حفل زفافهما.

وظهر العريس الشاب في مقطع فيديو، تناقلته العديد من الوسائل الإعلامية، “داخل قاعة للحفلات وهو يتحدث أمام المدعوين ويقدم لزوجته وثيقة تبين أنه اشترى “نجمة من السماء” وكتبها باسمها”.

وقال العريس: “بعدما فكرت مليا في هدية مميزة تليق بمقام العروس، قررت شراء نجمة من نجوم السماء وتسجيلها باسمها”.

ووفق ما نقلت وسائل إعلامية، “فإن العريس قام بمراسلة وكالة الفضاء الدولية “ناسا” وطلب منها شراء “نجمة في السماء” وسجلها باسم زوجته “إيمان” ليقدمها لها كهدية في يوم زفافهما”.

هذا ولا يعتبر شراء نجمة في السماء فكرة جديدة حيث يمكن شراء النجمة من خلال التواصل مع إحدى الشركات التي توفر هذه الخدمة والحصول على وثيقة ملكية إلكترونية، لكنها تبقى رمزية في كل الأحوال.