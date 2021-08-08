شاب سوري يقـتل والده بعدة طعـنات في ولاية غازي عنتاب التركية

أفادت وسائل إعلام تركية، بوقوع جريمة قتل وُصِفت بـ”الأليمة” لأب سوري على يد ابنه الشاب في ولاية غازي عنتاب التركي، وذلك بعد أن قام الابن بطعن والده عدة طعنات مما أدى لوفاته.

وبحسب ما نقلت شبكة “تركيا بالعربي”، فقد وقعت مشادة كلامية حادة بين الأب “علي.ح” ويبلغ من العمر 54 عاما، وابنه “حامد.ح”، لسبب لم يُعرف حتى الآن، مما دفع الابن للقيام بجريمته عن طريق طعن والده أكثر من 6 طعنات.

وعلى إثر ذلك، تم نقل الأب إلى غرفة العناية المركزة ومكث هناك ما يقارب 10 أيام، وتوفي مساء يوم أمس السبت.

هذا وتواصل فرق الشرطة البحث عن الابن الفار.