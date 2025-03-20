شاب يقتل أخاه أثناء «تناول وجبة الإفطار» في مصراتة

تلقى قسم البحث الجنائي في مديرية أمن صبراتة، بلاغًا من غرفة السيطرة حول وصول شخص مفارق للحياة نتيجة إصابته بعيار ناري، إلى إحدى المصحات الخاصة بالمدينة.

وبحسب المديرية، “على الفور، تحركت دورية من وحدة التحري والقبض إلى الموقع للتحقق من البلاغ وجمع المعلومات، وتبين أن الضحية، البالغ من العمر 35 عامًا، تعرض لإطلاق نار من قبل شقيقه داخل منزلهما أثناء تناول وجبة الإفطار وبعد التحري”.

وذكرت أنه “تم تعقب الجاني وضبطه، إلى جانب ضبط سلاح الجريمة، وهو مسدس ناري عيار 9 ملم، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة وتشيد وزارة الداخلية بسرعة استجابة رجال الأمن واحترافيتهم في التعامل مع الحادثة، مؤكدةً استمرار الجهود لحفظ الأمن والاستقرار”.