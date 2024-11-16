شاشات ذكيّة تحدث نقلة نوعية في عالم الهواتف

أعلنت شركة “ال جي ديسبليLG Display“، عن “تطوير شاشات قابلة للتمدد، ومن المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في عالم الأجهزة والهواتف الذكية”، ووفق الخبراء فإن “التقنية الجديدة ستمكن من تطوير شاشات مرنة تناسب مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية المحمولة”.

وأشارت الشركة إلى أن “الشاشات الجديدة هي نموذج معدل عن الشاشات التي كانت قد أعلنت عنها عام 2022، لكن الشاشات التي أعلن عنها حينها كانت قابلة للتمدد بنسبة 20% فقط، أما الشاشات الجديدة يمكن أن تتمدد بنسبة 50% دون أن تتأثر جودة الصورة فيها”.

وأوضحت“ال جي ديسبليLG Display“، أن “نموذج شاشتها الجديد يمكن أن يتحول من مقاس 12 بوصة إلى مقاس 18 بوصة، مع الحفاظ على كثافة بيكسلات تعادل 100 بيكسل/البوصة، والحفاظ على دعم عرض الألوان الكاملة بتقنيةRGB، وأنها استعملت في تطوير هذه الشاشات مواد تستخدم في تصنيع العدسات اللاصقة التي توضع في العين، إضافة إلى بعض التقنيات المبتكرة”.

وبحسب موقع “ixbit”، “المميز في شاشة LG Display الجديدة هو أنه يمكن أن تتمدد لأكثر من 10000 مرة دون أن تتأثر جودتها، كما يستخدم معها مصابيح LED متناهية الصغر تمنحها إمكانيات ممتازة في عرض الصور والألوان”.