شاشة كبيرة وكاميرا عالية الدقة وبطارية قوية.. تعرف على حاسب شاومي الجديد!

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد Xiaomi Pad 7S Pro 12.5، الذي يعد تحدياً حقيقياً لأفضل حواسب أندرويد في السوق بفضل مواصفاته التقنية المتطورة وتصميمه الراقي.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد متوازنة تبلغ 279.1×192×5.8 ملم ووزن 579 غراماً، ما يوفر توازناً مثالياً بين المتانة وخفة الوزن، وجرى تجهيزه بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي يتيحان تجربة كتابة ورسم سلسة على الشاشة، بالإضافة إلى تحكم متقدم بالتطبيقات.

وتحمل الشاشة من نوع IPS LCD قياس 12.5 بوصة، بدقة عرض فائقة تصل إلى 3200×2136 بيكسل، مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هيرتز، وسطوع يقارب 1000 شمعة/م²، ما يجعل تجربة المشاهدة متميزة سواء للألعاب أو الفيديوهات، ويدعم الجهاز تقنيات HDR Vivid وDolby Vision لتعزيز جودة الألوان والوضوح، كما تأتي الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 أو Panda-X لضمان مقاومة عالية للخدوش والصدمات.

ويعمل الحاسب بنظام أندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2 الحديثة، ويعتمد على معالج Xring O1 المطور بتقنية تصنيع 3 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسوميات Immortalis-G925 MP16، ويتيح خيارات واسعة لذاكرة الوصول العشوائي بين 12 و16 غيغابايت، ومساحات تخزين داخلية تصل حتى 1 تيرابايت، ما يعزز سرعة الأداء وسعة حفظ الملفات والتطبيقات.

ويتميز الحاسب أيضاً بقدرات تصوير ممتازة، إذ زود بكاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل توفر جودة عالية في مكالمات الفيديو والصور الشخصية.

وزود الجهاز بستة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos لتوفير صوت غامر وغني، ويأتي مع تقنيات اتصال حديثة تشمل Bluetooth 5.4 وأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد في الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع ومنفذ USB Type-C 3.2 يدعم الشحن السريع ونقل البيانات بسرعة عالية، ويتميز الجهاز ببطارية كبيرة سعتها 10610 ميلي أمبير، تدعم الشحن الفائق بسرعة 120 واط، ما يضمن وقت استخدام طويل وشحن سريع للغاية.

وبهذه المواصفات المتقدمة، يؤكد Xiaomi Pad 7S Pro مكانته كأحد أقوى الحواسب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، مقدمًا تجربة متكاملة تجمع بين الأداء العالي، التصميم المتين، وجودة العرض والصوت، مما يجعله خياراً مثالياً للمستخدمين المحترفين والهواة على حد سواء، بحسب ما نقل موقع gsmarena.