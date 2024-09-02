«شانشان» يجتاح اليابان ويخلف خسائر بشرية ومادية

لقي سبعة أشخاص حتفهم جراء الإعصار المداري شانشان الذي تراجعت قوته من إعصار وخلف أيضا أضرارا واسعة النطاق عندما اجتاح ساحل المحيط الهادي في وسط اليابان يوم الأحد.

وقالت السلطات اليابانية إنها قد تكون «واحدة من أقوى العواصف»، التي تضرب المنطقة على الإطلاق، وأفادت «وكالة إدارة الكوارث» بوفاة 7 أشخاص على الأقل حتى الآن، وإصابة 78 آخرين جراء الإعصار.

وأدى الإعصار «شانشان» لهطول أمطاراً غزيرة على أجزاء كبيرة من اليابان، منذ يوم الجمعة، كما حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من حدوث سيول وانهيارات أرضية على بُعد مئات الأميال من مركز العاصفة، كما توقف عديد من خدمات النقل، وأغلقت مصانع أبوابها.

وذكرت الوكالة أنه على ساحل المحيط الهادي شرق اليابان، تسببت الظروف الجوية غير المستقرة الناجمة عن السحب الممطرة حول الإعصار المداري وتدفق الهواء الدافئ الساخن من مرتفع جوي في المحيط الهادي في هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

وذكرت السلطات أن الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 180 كيلومتراً في الساعة، كان بالقرب من مدينة كونيساكي الساحلية في إقليم أويتا، ويتحرك باتجاه الشمال الشرقي. وذكرت شركة «كيوشو للطاقة الكهربائية» أن الكهرباء انقطعت عن نحو 125 ألف منزل في 7 مناطق في كيوشو.