شانغهاي تطلق أول قطار شحن بين الصين وأوروبا لعام 2024

أطلقت شانغهاي أول قطار شحن بين الصين وأوروبا لعام 2024، حسبما أفادت سلطات السكك الحديد المحلية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن قطار الشحن حمل 100 حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما من البضائع، من بينها مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية، يبلغ إجمالي وزنها أكثر من 1000 طن وتتجاوز قيمتها الإجمالية أكثر من 10 ملايين يوان (نحو 1.4 مليون دولار أمريكي).

وكانت شانغهاي أطلقت أول قطار شحن بين الصين وأوروبا في سبتمبر 2021.

وفي 2023، تعاملت شانغهاي مع 100 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا محملين بأكثر من 10 آلاف حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما من البضائع.