شاهدها العالم تضرب عجوزا.. ثم ماتت فجأة

وأصرّت غلينكروس آنذاك على أنها كانت تعاني من “نوبة صرع” ولم تكن تسيطر على جسدها حين بدأت في تعنيف المرأة، البالغة من العمر 75 عاما.

وكشفت والدتها، قبل أيام، أن ابنتها توفيت في أواخر الشهر الماضي، بعد أن حاولت “تصحيح الخطأ” قبل وفاتها.