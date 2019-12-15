الرئيسية | منوعات

شاهدها العالم تضرب عجوزا.. ثم ماتت فجأة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 15 ديسمبر 2019 - 12:06
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
فتاة تهاجم امراة مسنة بالضرب [العربية نيوز]

توفيت فتاة شابة عن عمر يناهز 23 عاما، بعد أن تحولت إلى شخصية “مكروهة” في جميع أنحاء أستراليا إثر مهاجمة امرأة مسنة.

وأصرّت غلينكروس آنذاك على أنها كانت تعاني من “نوبة صرع” ولم تكن تسيطر على جسدها حين بدأت في تعنيف المرأة، البالغة من العمر 75 عاما.

محتوى ذو صلة
واعظ سعودي يرمي فتاة بحذائه ويشتمها

وكشفت والدتها، قبل أيام، أن ابنتها توفيت في أواخر الشهر الماضي، بعد أن حاولت “تصحيح الخطأ” قبل وفاتها.

وأضافت كايزي دونالد “كانت تحاول تحسين الوضع وتغيير حياتها.. لكنها كانت تعاني للأسف من الصرع، الذي كان يتسبب لها في كثير من الأحيان في 15 نوبة في اليوم”.
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص