شاهد بالفيديو.. أستاذ جامعي في أمريكا يشتم «طالبة مسلمة»

أقدم أستاذ جامعي في ولاية أريزونا الأمريكية على شتم طالبة مسلمة وحاول ضربها ونعتها بألفاظ مسيئة، أثناء مظاهرة مؤيدة لفلسطين أمام الجامعة.

وفي مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، “ظهر الأستاذ، في الجامعة “جوناثان يودلمان” ورجل آخر، لم يتم تحديد هويته، يواجهان المرأة التي كانت ترتدي الحجاب”.

وقال “يودلمان”، وهو يقترب من المرأة ويصفها بكلمات مسيئة: “أنا حرفيا في وجهك – هذا صحيح”، لتقول المرأة: “أنت لا تحترم حدودي الدينية”، ليرد قائلا: “أنت لا تحترمين إحساسي بالإنسانية”، ومن ثم تطلب منه الابتعاد عن طريقها، ليقوم هو ويطلب منها المغادرة ويسأل: “من دعاك للحضور؟”.

وأدان فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أريزونا، في بيان له، الحادث، داعيا إلى “إنفاذ القانون لاعتقال الأستاذ في جامعة ولاية أريزونا جوناثان يودلمان بتهمة الاعتداء على امرأة مسلمة محجبة أثناء مشاركته في مظاهرة مؤيدة لإسرائيل بالقرب من الحرم الجامعي”.

وقالت عزة أبو سيف، المدير التنفيذي للفرع، التي دعت جامعة ولاية أريزونا إلى إقالة يودلمان: “مثل هذا السلوك ليس تمييزيا فحسب، بل ينتهك أيضا المبادئ الأساسية للنزاهة الأكاديمية واحترام التنوع الذي يجب على الأساتذة التمسك به داخل وخارج الفصول الدراسية”.