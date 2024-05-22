شاهد بالفيديو.. استمرار أعمال العنف ضدّ الطلاب الرافضين للحرب على غزة!

مع استمرار مظاهرات الطلاب بالجامعات الأوروبية والأمريكية، الرافضة للحرب على غزة، شهدت جامعة ميلانو الإيطالية مواجهات بين مجموعة من المعتصمين المؤيدين لفلسطين وآخرين مؤيدين لإسرائيل.

وانتشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الشجار العنيف الذي اندلع في ردهة الجامعة.

وحسب صحيفة “”milano corriere، فإن “نشطاء من مجموعة “لوتا كومونيستا” هاجمت المجموعة الأخرى التي تقيم مخيم دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للحرب على قطاع غزة منذ حوالي 10 أيام داخل الحرم الجامعي للمطالبة بإنهاء الاتفاقيات بين الجامعة والجامعات الإسرائيلية”.

هذا وكان رئيس الجامعة إيليو فرانزيني، “استقبل وفدا من الطلاب المؤيدين لفلسطين، وطلب منهم إنهاء الاحتجاج، وطلب منهم استخدام مساحة داخلية محدودة، وحظر أي سلوك غير صحيح”.

في السياق، كان متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين “تجاهلوا في وقت سابق طلبا من رئيس جامعة دريكسيل الأمريكية لتفكيك مخيمهم مع اقتراب عدد معتقلي مظاهرات الجامعات ضد الحرب في غزة 3000 في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الدولية “هيومن رايتس ووتش”، أكدت أن “الرد على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين كان قاسيا للغاية من جانب سلطات الجامعة، وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي”.

وقالت المنظمة في بيان: إن “ردود فعل بعض رؤساء الجامعات للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين كانت صادمة، فهؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن يشجعوا التعلم والنقاش، ويشجعوا الجيل القادم على الدفاع عن معتقداته في جو من احترام الحريات الأساسية”.

يذكر أنه ومنذ شهر نيسان الماضي شهدت العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية مظاهرات واحتجاجات حاشدة رفضاً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولمطالبة الجامعات بإنهاء شراكاتها مع الشركات والسياسيين “الإسرائيليين”، بينما عمدت الشرطة إلى قمع الاحتجاجات واستخدام القوة ضد الطلاب.