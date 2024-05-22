شاهد بالفيديو.. السعودية تبني أكبر «متنزه ترفيهي» على مستوى العالم

تواصل السعودية أعمال تجهيز المشروع الترفيهي المائي الضخم في متنزه “أكوارابيا”، بالعاصمة الرياض، ليكون الأكبر في المنطقة والعالم.

ووفقا لصور الأقمار الصناعية التي نشرتها مجلة “News Week” الأمريكية، “سيكون متنزه “Acquarabia أكوارابيا” أول متنزه ترفيهي مائي ضخم في المملكة، والأكبر في المنطقة وعلى مستوى العالم”.

وبحسب المجلة، “تكشف الصور عن تشكل وبروز ملامح هذه الحديقة بشكل واضح”، وسيكون هذا المتنزه المائي الضخم جزءا من المدينة القدية، بجانب ملاهي “سكس فلاقز” (Six Flags) التي تحتوي على أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم”.

ووفق المجلة، “بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن المدينة أول حديقة “دراغون بول” (Dragon Ball) ذات طابع عالمي خاص، والتي تستوحى من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة”.

هذا من المقرر افتتاح المشروع في العام المقبل 2025، وتقع “أكوارابيا” في جبال طويق، على بعد 25 ميلا من وسط مدينة الرياض.