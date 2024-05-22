شاهد بالفيديو.. انطلاق مراسم تأبين الرئيس الإيراني ورفاقه

بحضور قادة وممثلي عدد من الدول، انطلقت مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي ورفاقه الذين كانوا معه في المروحية التي تحطمت.

وأفادت وكالة تسنيم بأن “مراسم تأبين رئيسي ورفاقه، انطلقت بحضور 15 زعيما ومسؤولا رفيع المستوى و6 وفود من دول مختلفة وذلك في قاعة المؤتمرات بالعاصمة طهران”.

وبحسب الوكالة، “من بين المشاركين، أمير قطر والزعيم الوطني لتركمانستان ورئيسا تونس وطاجيكستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وأذربيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان”.

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح الاثنين، عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.