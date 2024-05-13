شاهد بالفيديو.. عشرات القتلى جراء فيضانات مروّعة في إندونيسيا

أعلنت إدارة الكوارث إندونيسيا، “مقتل وفقدان عشرات المواطنين، جراء الفيضانات وتدفق الحمم البركانية في جزيرة سومطرة غرب البلاد”.

وقال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث إلهام وهاب لوكالة “فرانس برس”: سجلنا 41 حالة وفاة، ورجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين”، مؤكدا أن “السلطات ما زالت تتلقى بلاغات عن مفقودين”.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة، عبد المهاري، “تضرر 84 منزلا و16 جسرا ومسجدين في إقليم تاناه داتار، إضافة إلى 20 هكتارا من حقول الأرز”.

وأكد رئيس وكالة إدارة الكوارث في إقليم أغام، بودي بيرويرا نيغارا، “تضرر عشرات المنازل والمباني العامة”.

هذا وهطلت أمطار غزيرة طوال ساعات على المنطقة، في إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة، متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي.

وقالت وكالة “فرانس برس”: إن “الأمطار هطلت بغزارة مروعة، ما دفع السكان إلى البحث عن ملاجئ للطوارئ، وفتحت الحكومة المحلية مراكز لإيواء المنكوبين وللإغاثة الطارئة في مناطق عدة في الإقليمين”.

وتعد الفيضانات وانزلاقات التربة ظاهرة مألوفة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، وفي مارس الماضي، قضى ما لا يقل عن 26 شخصا بسبب انزلاقات للتربة وفيضانات في غرب جزيرة سومطرة، فيما يعد جبل مارابي أي “جبل النار” أحد أكثر البراكين نشاطا في البلاد، وفي ديسمبر، تسبب ثوران البركان بمقتل 24 شخصا كانوا في المنطقة.