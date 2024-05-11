شاهد بالفيديو.. فيضانات في أفغانستان تتسبب بمقتل المئات

ضربت سيول وفيضانات مفاجئة ولاية بغلان شمال أفغانستان، ما أدى لمقتل 311 شخص، عدا عن دمار كبير طال آلاف المنازل، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وذكرت الوكالة، أن “الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضان أنهار وسيول طينية في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات أكثرها تضررا المناطق الشمالية من بغلان، عدا عن تضرر ودمار طال حو 1500 منزل”.

من جهتها، هرعت فرق الطوارئ لإنقاذ المصابين والمحاصرين، فيما أمرت وزارة الدفاع قطاعات عسكرية عدة بتقديم المساعدة لضحايا هذا الحادث بكل الإمكانات المتاحة.

وقالت القوات الجوية، “إنها بدأت عمليات إخلاء مع تحسن الأحوال الجوية السبت”، مشيرة إلى أنه “تم نقل أكثر من 100 مصاب إلى المستشفى، دون أن تحدد الولايات المعنية”.