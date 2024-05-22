شاهد بالفيديو.. مغني راب أمريكي ينهي حياته في بث مباشر!

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، أن مغني راب في ولاية فيرجينيا، لقي مصرعه وهو يصور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الصحيفة أن مغني الراب الشاب رايلو هانشو، والبالغ من العمر 17 عاما، “كان يغني أمام الكاميرا في بث مباشر ويحمل مسدسا مزودا بمنظار ليزر، وأطلق رصاصة برأسه عن طريق الخطأ، الأمر الذي تسببه بموته على الفور”.

وقال رجال الشرطة، “إن مغني الراب توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في منطقة الرأس”، “ولم تؤكد الشرطة اسم الشاب لكن لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كشفت أن مغني الراب يدعى رايلو هانشو”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو للمغني الشاب أثناء إطلاق النار على رأسه في بث مباشر بالخطأ، وظهر “رايلو هانشو” في الفيديو وهو يلوح بمسدس ثم أمسك بالمقبض ووجهه إلى رأسه قبل أن يضغط على الزناد ويطلق النار على رأسه.