شاهد بالفيديو.. مواكب مليونية في وداع الرئيس الإيراني الأخير

بعد مراسم تشييع استمرت يومين بحضور شعبي ضخم وتمثيل قادة ومسؤولين من عدّة دول بالعالم، دفن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في ضريح الإمام الرضا، في مسقط رأسه مشهد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيرانية، موكبا مليوني في وداع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بمدينة بيرجند عاصمة محافظة خراسان الجنوبية شرقي إيران.

يذكر أن “رئيسي”، هو أول سياسي في البلاد يتم دفنه في “ضريح الإمام الرضا” الذي يعتبر أقدس موقع في إيران.

وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” في أذربيجان إلى مدينة “تبريز”.

وفي ذات السياق، بدأت مراسم تشييع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قتل في حادث تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، وسيدفن الجثمان في ضريح الشاه عبد العظيم الحسيني التاريخي بمدينة الري.