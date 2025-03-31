شاهد بالفيديو.. موقف لافت للرئيس السوري مع والده

في موقف لافت، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو ظهر فيه الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع والده خلال صلاة عيد الفطر، وحرص الشرع، على الانحناء احتراما لوالده وتقبيل يده أثناء مصافحته له.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الإثنين، أن “سوريا يكتب لها تاريخ جديد”، مضيفا: “أمامنا طريق طويل وشاق وكل مقومات البناء نملكها على كل المستويات”.

وقال الشرع: “الحكومة عُمل عليها الكثير حتى تم اختيار هؤلاء الوزراء من أصحاب الخبرة والكفاءة وهمهم بناء البلد وهدفنا التغيير والتحسين”.

وتابع: “أعلنا عن الحكومة السورية قبل يومين وابتعدنا عن المحاصصة وذهبنا باتجاه المشاركة”.

وكان أدى الرئيس السوري، صلاة العيد، في مصلى قصر الشعب بدمشق، بحضور مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وشخصيات من المجتمع السوري.

جريمة في “قرية حرف بنمرة” السورية

قُتل 6 مدنيين بينهم مختار قرية، وأُصيب عدد من الأشخاص في هجوم مسلح نفذته مجموعة مسلحة ملثمة في قرية حرف بنمرة بريف بانياس، التابعة لمحافظة طرطوس.

وبحسب ما تم تداوله، “من بين الضحايا مختار القرية جودت فارس ، والمدنيون إبراهيم شاهين، نجدت شاهين، ثائر شاهين، ويجري البحث عن الجناة من قبل قوات الأمن العام”، ووفق المعلومات، “فإن منفذي الهجوم فصيل مسلح موجود في معسكر الديسنة”.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، “تسبب الهجوم في نزوح العديد من العائلات، وسط مناشدات لإنقاذ المدنيين وتأمين المنطقة من تهديد المسلحين”.