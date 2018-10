شاهد.. مطربة عالمية تعتنق الإسلام

وبحسب صحيفة “إيريش بوست” الأيرلندية، فإن أوكونور أعلنت عبر حسابها على تويتر تخليها عن المسيحية الكاثوليكية، واعتناقها الإسلام.

وقالت أوكونور في منشورها:

وأكدت المغنية، البالغة من العمر 51 عاما، أنها ستغير اسمها عقب اعتناقها الإسلام إلى “شهداء دافيد”، ونشرت عبر حسابها الجديد الذي افتتحته باسمها الجديد “Shuhada Davitt” صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

World renowned singer Shuhada Davitt @MagdaDavitt77 (#SineadOConnor) has proclaimed the #Shahadah with me in #Ireland. She is so happy ! Masha Allah !#Ireland #Islam #SineadOConnorEmbracesIslam @SineadOconnorHQ pic.twitter.com/mBeHlcrgqW

