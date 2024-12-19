«شاومي» تطلق جهاز متطور لـ«ترجمة النصوص المكتوبة»

أطلقت شركة “شاومي Xiaomi“، “جهاز متطور وصغير الحجم يمكن استعماله لترجمة النصوص المكتوبة”.

وأشارت شركة “شاومي Xiaomi”، “إلى أن جهاز Dictionary Pen C1 الجديد يشبه القلم الذكي، ومجهّز بماسح ضوئي يمكنه التعرف على الكلمات وترجمتها بسرعة، فمبجرد تمرير الماسح فوق كلمة أو عبارة ما يقوم الجهاز بترجمتها فوريا”.

وأشارت صحيفة “Gizmochina”، “إلى أن الجهاز زوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلمات وترجمتها، وحصل قاموسه اللغوي على الكثير من الكلمات والمفردات المستخدمة في التعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما يمكن لهذا الجهاز التعرف على الكلمات والعبارات بدقة تصل إلى 98%، ويمكنه معالجة العبارات بسرعة كبيرة تصل إلى 0.3 جزء من الثانية”.

وأضافت الصحيفة: “المميز في هذا الجهاز هو أنه لا يحتاج للاتصال بالإنترنت لترجمة النصوص، كما زوّد بتقنيات تمكنه من ترجمة العبارات الصوتية، وجهّز بشاشة مستطيلة بمقاس 3.02 بوصة لعرض البيانات، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت، وبطارية تكفيه ليعمل 100 يوم تقريبا بعد شحنها بشكل كامل، كما صنع من مواد متينة وصديقة للبيئة”.