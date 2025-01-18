«شاومي» تطلق هاتف «أندرويد» مجهز بأفضل المواصفات

بدأت شركة “شاومي Xiaomi”، “بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Redmi Turbo 4 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3200 شمعة/م تقريبا، وتدعم هذه الشاشة تقنيات HDR Vivid لتقديم عرض مميز للصور والفيديوهات”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Elite المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 825، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر وصول عشوائي 256/512 غيغابايت”.

وبحسب شركة “شاومي Xiaomi”، “كاميرة الهاتف الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل”.

ووفق المعلومات، “دعمت شركة “شاومي Xiaomi”، الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّزته ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واط”.