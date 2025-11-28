شاومي تكشف عن «حاسب لوحي» بمواصفات استثنائية

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن أحدث إضافاتها لسوق الحواسب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد 15، مع واجهة HyperOS 2، وذلك ضمن جهودها لتوسيع حضورها في الفئة التي تجمع بين الأداء العالي والتصميم العملي.

يأتي الحاسب الجديد تحت اسم Poco Pad X1، ويتميز بمجموعة مواصفات تقنية استثنائية تهدف لمنافسة أبرز الحواسب اللوحية المتاحة حاليًا.

تصميم متين وخفيف الوزن

يأتي Poco Pad X1 بهيكل مختلط من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 251.2×173.4×6.2 ملم ووزن 500 غرام فقط، ما يجعله خيارًا مثاليًا للتنقل والاستخدام اليومي.

ويدعم الجهاز قلمًا للكتابة والرسم على الشاشة، إضافة إلى لوحة مفاتيح خارجية لتحويله بسهولة إلى حاسب شخصي متنقل، مما يعزز من إنتاجية المستخدمين.

شاشة مذهلة وتجربة مشاهدة فائقة

يحمل الجهاز شاشة IPS LCD بمقاس 11.2 بوصة، ودقة 3200×2136 بكسل، مع تردد 144 هرتز وكثافة تقريبية 244 بيكسل/الإنش، وسطوع يصل إلى 800 nits، وتدعم تقنيات HDR10 وDolby Vision، لتقديم تجربة مشاهدة مبهرة للأفلام والألعاب وحتى تحرير المحتوى الإبداعي.

أداء قوي ومواصفات داخلية متقدمة

يعمل الحاسب بمعالج Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ومعالج رسوميات Adreno 732، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 أو 512 غيغابايت، ما يوفر أداء سلسًا لتشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة، ويضمن تجربة مستخدم متقدمة دون أي بطء.

كاميرات وصوت وتقنيات إضافية

يأتي الحاسب مزودًا بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل لمكالمات الفيديو.

ويحتوي الجهاز على أربعة مكبرات صوت مع دعم Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة، إضافة إلى منفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات الاتصال Bluetooth 5.4، NFC، Infrared للتحكم في الأجهزة عن بعد، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

بطارية ضخمة وشحن سريع

يحمل الجهاز بطارية بسعة 8850 ميلي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، ما يضمن ساعات طويلة من الاستخدام دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر، سواء للعمل أو الترفيه أو التعليم عن بعد.