شاومي تكشف عن هاتف جديد ينافس أقوى هواتف «آيفون»

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi K90 Pro Max، الذي يأتي بمواصفات تقنية عالية تجعله منافساً مباشراً لأحدث إصدارات هواتف آيفون من Apple، وفق ما ذكر موقع gsmarena.

وأكدت الشركة أن الهاتف مزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 50+50+50 ميغابيكسل، تشمل عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، وتتيح تصوير فيديوهات بدقة 8K، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل مع القدرة على تسجيل فيديوهات 4K.

وأشار المصدر إلى أن هيكل الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وأبعاده 163.3×77.8×7.9 ملم، ويزن 218 غراماً.

وأوضح أن شاشة الهاتف من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، بدقة 1200×2608 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 3500 شمعة/م²، مع كثافة عرض تبلغ حوالي 416 بيكسل لكل إنش.

وأكدت Xiaomi أن الجهاز يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهات HyperOS 3، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 840، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وأضاف المصدر أن الهاتف يدعم شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، وشريحة NFC، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد.

وأشار إلى أن البطارية تبلغ سعتها 7560 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط، والشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 22.5 واط.