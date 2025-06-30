شباب القطرون يشاركون في متابعة العملية الانتخابية بالجنوب

في إطار دعم المشاركة الشبابية في الشأن العام وتعزيز دورهم في المسار الديمقراطي، شارك المجلس المحلي للشباب ببلدية القطرون في زيارة العمل التي نظّمها ممثلو مكاتب الإدارة الانتخابية بأوباري ومرزق وغات إلى بلديتي الشرقية والقطرون، ضمن استعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقد مثّل المجلس المحلي للشباب في هذه الزيارة شرف الدين مختار أحمد، الذي أكد خلال مداخلته على أهمية إشراك الشباب في العملية الانتخابية، ليس فقط كناخبين، بل كعنصر فاعل في التنظيم والتوعية والمراقبة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الوعي الديمقراطي داخل المجتمع المحلي.